Впервые за 12 лет, или Как Казахстан уделал Узбекистан и выиграл ЧМ по боксу

В Ливерпуле завершился чемпионат мира по боксу, который впервые проходил под эгидой новой организации World Boxing. Сборная Казахстана заняла первое общекомандное место, опередив своих главных конкурентов из Узбекистана. Это произошло впервые за 12 лет. О том, как казахстанцы выступали на предыдущих ЧМ - в материале Vesti.kz.

ЧМ-2025 в Ливерпуле (Англия)

Помимо того, что это был первый чемпионат мира от World Boxing, это был первый случай, когда в одном месте прошли соревнования среди мужчин и женщин. Благодаря этому фактору Казахстан и занял первое место в общем медальном зачете.

1. Казахстан - 10 медалей (7-1-2) 2. Узбекистан - 11 (6-2-3) 3. Индия - 4 (2-1-1)

Золото в составе сборной Казахстана завоевали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг); серебро - Назым Кызайбай (48 кг); бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).

Отметим, что весной в Нише (Сербия) прошел женский чемпионат мира, но уже от IBA (Международной ассоциации бокса). Там казахстанские девушки завоевали шесть медалей.

Золото: Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова, Аида Абикеева;

Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова, Аида Абикеева; Серебро: Виктория Графеева, Елдана Талипова;

Виктория Графеева, Елдана Талипова; Бронза: Наталья Богданова.

Таким образом, Алуа Балкибекова и Аида Абикеева за один календарный год стали двукратными чемпионками мира, а Назым Кызайбай упустила шанс стать четырехкратной.

1. Россия - 7 (4-1-2) 2. Казахстан - 6 (3-2-1) 3. Турция - 6 (1-3-2) ...10. Узбекистан - 4 (0-1-3)

ЧМ-2023 в Ташкенте (Узбекистан)

На домашнем турнире Узбекистан выиграл медальный зачет, опередив Казахстан всего на одно золото.

Чемпионами мира у казахстанцев стали: Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай, а серебряным призером - Дулат Бекбауов.

1. Узбекистан - 9 (5-2-2) 2. Казахстан - 5 (4-1-0) 3. Россия - 6 (2-0-4) 4. Куба - 6 (1-3-2)

ЧМ-2021 в Белграде (Сербия)

В сербской столице казахстанские боксеры заняли второе место в медальном зачете, пропустив Кубу.

Золото: Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов;

Серебро: Махмуд Сабырхан, Серик Темиржанов;

Бронза: Абылайхан Жусупов.

1. Куба - 5 (3-0-2) 2. Казахстан - 5 (2-2-1) 3. США - 4 (2-2-0) ...10. Узбекистан - 2 (0-1-1)

ЧМ-2019 в Екатеринбурге (Россия)

В том году казахстанские боксеры замкнули тройку лучших, пропустив вперед себя соперников из России и Узбекистана.

Золото: Бекзад Нурдаулетов;

Серебро: Камшыбек Кункабаев;

Бронза: Сакен Бибосынов, Абылайхан Жусупов, Турсынбай Кулахмет, Василий Левит.

1. Узбекистан - 5 (3-1-1) 2. Россия - 4 (3-0-1) 3. Казахстан - 6 (1-1-4)

ЧМ-2017 в Гамбурге (Германия)

Двумя годами ранее Казахстан также стал третьим.

Золото: Кайрат Ералиев;

Серебро: Абильхан Аманкул, Камшыбек Кункабаев;

Бронза: Жомарт Ержан, Абылайхан Жусупов, Василий Левит.

1. Куба - 7 (5-2-0) 2. Узбекистан - 6 (1-3-2) 3. Казахстан - 6 (1-2-3)

ЧМ-2015 в Катаре (Доха)

Это был, пожалуй, один из самых провальных турниров для Казахстана. С двумя медалями (0-2-0) сборная заняла восьмое место вслед за Узбекистаном (0-3-3). Серебро принесли Данияр Елеусинов и Иван Дычко.

1. Куба - 7 (4-2-1) 2. Россия - 4 (2-1-1) 3. Азербайджан 4 (1-1-2)

ЧМ-2013 в Алматы (Казахстан)

На домашнем мировом первенстве Казахстан не оставил шансов конкурентам, заняв первое место.

Золото: Биржан Жакупов, Мерей Акшалов, Данияр Елеусинов, Жанибек Алимханулы;

Серебро: Адильбек Ниязымбетов, Иван Дычко;

Бронза: Кайрат Ералиев, Берик Абдрахманов.

1. Казахстан - 8 (4-2-2) 2. Куба - 5 (2-2-1) 3. Азербайджан - 3 (2-0-1) ...6. Узбекистан - 2 (0-1-1)

Добавим, что в 2016 году Астана принимала женский чемпионат мира от IBA, который также выиграла сборная Казахстана.

Золото: Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Валентина Хальзова, Ляззат Кунгейбаева;

Бронза: Жайна Шекербекова, Айжан Хожабекова.

1. Казахстана - 6 (4-0-2) 2. Китай - 6 (2-2-2) 3. США - 5 (1-1-3)

Чемпионат мира World Boxing 2025 проходил в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Всего было разыграно 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это был первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.

World Boxing – это новая международная федерация, учрежденная в 2023 году для сохранения бокса в программе Олимпийских игр. Она создана в качестве альтернативы IBA, которую МОК лишил своего признания.