Вольная борьба
Сегодня 14:49
 

Сенсацией обернулась первая схватка исторического чемпиона мира из Казахстана

Один из лидеров сборной Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан потерпел поражение в первой же схватке на чемпионате мира-2025 в хорватском Загребе, передают Vesti.kz.

В 1/16 финала весовой категории до 97 килограммов Айтмухан уступил россиянину Магомеду Курбанову со счётом 4:5.

Курбанов — чемпион Европы 2021 года и вице-чемпион мира того же года. Также он имеет в своём активе бронзу (2024) и серебро (2025) чемпионатов Европы.

Айтмухан в феврале 2023 года, в возрасте 18 лет, стал чемпионом Казахстана среди взрослых, а в сентябре того же года завоевал первое в истории Казахстана золото чемпионата мира по вольной борьбе. Ещё он является трёхкратным серебряным призёром чемпионатов Азии (2023, 2024, 2025).

