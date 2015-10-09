Головкин двумя словами описал триумф Казахстана на чемпионате мира по боксу

Максим Головкин, брат экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, прокомментировал успешное выступление сборной Казахстана на чемпионате мира 2025 года в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Боксёры из Казахстана завоевали 10 медалей (семь золотых, одну серебряную и две бронзовые) и выиграли медальный зачёт. На втором месте стал Узбекистан (6-2-3), а замкнула тройку лидеров Индия (2-1-1).

"Алға Казахстан!!!", - подписал Максим совместное фото с казахстанскими боксёрами и Головкиным.

ЧМ-2025 в Ливерпуле стал первым мировым первенством среди взрослых, проведённым под эгидой World Boxing.

Геннадий Головкин занимает в World Boxing должность председателя олимпийской комиссии, а также является президентом НОК Казахстана.