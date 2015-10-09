Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Головкин обратился к боксёрам исторического ЧМ-2025 в Ливерпуле

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин прокомментировал прошедший чемпионат мира-2025 по боксу в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Турнир впервые прошёл под эгидой World Boxing. Головкин занимает в этой новой организации должность председателя олимпийской комиссии, а также является президентом НОК Казахстана.

"Первый чемпионат мира под эгидой World Boxing завершён. Спасибо, Ливерпуль - это уже история! Спасибо всем спортсменам за эмоции! Горжусь каждым, кто бился на ринге чемпионата мира. Дальше - больше!", - написал он в соцсетях.


Напомним, что Казахстан триумфально выступил в Ливерпуле, выиграв медальный зачёт: 10 медалей — 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые.

Чемпионами мира стали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (свыше 90 кг), Алуа Балкибекова (51 кг), Аида Абикеева (65 кг) и Наталья Богданова (70 кг).

Серебро завоевала Назым Кызайбай (48 кг), а бронзовые медали получили Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг).

