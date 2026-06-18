Судьи решили исход боя чемпионки мира из Казахстана

Казахстанка Алуа Балкибекова вышла в четвертьфинал второго этапа Кубка мира по боксу, который проходит в китайском Гуйяне, сообщают Vesti.kz.

Бой Балкибековой против Ирисмара Кардозо из Венесуэлы в 1/8 финала в весе до 51 килограмма открывал очередной соревновательный день.

Двукратная чемпионка мира из Казахстана уверенно провела поединок, успешно действуя как в защите, так и в атаке, и одержала победу раздельным решением судей со счетом 4:1.

Добавим, что сегодня на Кубке мира в мужской сетке Санатали Тольтаев (65 кг) будет противостоять англичанину Патрису Мугалзаи.

В женской сетке за полуфинал свой поединок проведет Назым Кызайбай (54 кг). Её соперницей будет Виктория Рогалинска из Польши.

Ранее в раздельным решением судей чемпиону мира из Узбекистана уступил Сабыржан Аккалыков (80 кг) и высказался о противостоянии.

Не смог выйти в следующий раунд Нурбек Оралбай (90 кг), а поединок Серика Темиржанова (60 кг) обернулся разгромом. Победу раздельным решением судей одержал Абылайхан Жусупов (70 кг).

Этап Кубка мира World Boxing в Гуйяне продлится до 21 июня и собрал сильнейших боксёров из разных стран мира.