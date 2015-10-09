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Разгромом 5:0 обернулся бой Серика Темиржанова на Кубке мира по боксу

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Разгромом 5:0 обернулся бой Серика Темиржанова на Кубке мира по боксу Серик Темиржанов. Фото: КФБ©

Казахстанский боксёр Серик Темиржанов провёл свой второй поединок на втором этапе Кубка мира под эгидой World Boxing, проходящего в Гуйяне (Китай), передают Vesti.kz.

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Казахстанский боксёр Серик Темиржанов провёл свой второй поединок на втором этапе Кубка мира под эгидой World Boxing, проходящего в Гуйяне (Китай), передают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 60 килограммов он встречался с 19-летним Салимом Еллисом Беем из США, который является серебряным призёром первого этапа Кубка мира в Бразилии и Кубка Странджа-2026.

Бой продлился все отведённые три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением (5:0) отдали победу американскому боксёру.

Таким образом, Бей вышел в четвертьфинал, а Темиржанов завершил своё выступление на турнире.

В случае победы, казахстанец мог встретиться с олимпийским чемпионом из Узбекистана - Абдумаликом Халоковым, который свой бой выиграл и вышел в 1/4 финала.

Позднее сегодня на ринг выйдут ещё два представителя Казахстана. Подробности тут.

Серик Темиржанова является серебряным призером чемпионата мира 2021 года, а также обладателем серебряной медали чемпионата Азии 2022 года.

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