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Сегодня 11:15
 

Абылайхан Жусупов победил чемпиона и вышел в 1/4 финала Кубка мира по боксу

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Абылайхан Жусупов победил чемпиона и вышел в 1/4 финала Кубка мира по боксу Абылайхан Жусупов. Фото: ©КФБ

Чемпион мира-2025 из Казахстана Абылайхан Жусупов провёл свой первый поединок на втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящего в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

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Чемпион мира-2025 из Казахстана Абылайхан Жусупов провёл свой первый поединок на втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящего в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

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В 1/8 финала весовой категории до 70 килограммов он встречался с бразильцем Кайаном Рейесом, чемпионом этапа Кубка мира в Астане-2025.

Бой продлился все отведённые три раунда, по итогам которых судьи отдали победу казахстанцу (4:1).

Таким образом, Жусупов вышел в 1/4 финала турнира.

Ранее свой бой в 1/8 финала проиграл Серик Темиржанов (60 кг). Для Казахстана это четвёртая потеря на этапе Кубка мира по боксу в Китае.

Позднее сегодня на ринг выйдет ещё один представитель Казахстана. Подробности тут.

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