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Соперник Нурбека Оралбая высказался о сенсации в финале Кубка мира по боксу

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Соперник Нурбека Оралбая высказался о сенсации в финале Кубка мира по боксу ©КФБ

Французский боксер Йожерлен Сезар прокомментировал свою сенсационную победу над казахстанцем Нурбеком Оралбаем в финале Кубка мира, который прошел в Астане, передают Vesti.kz.

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Французский боксер Йожерлен Сезар прокомментировал свою сенсационную победу над казахстанцем Нурбеком Оралбаем в финале Кубка мира, который прошел в Астане, передают Vesti.kz.

Напомним, по итогам трех раундов решением судей казахстанец потерпел поражение и стал серебряным призером турнира.

Сенсация состоялась в финале Кубка мира по боксу с участием Нурбека Оралбая

"Это мой первый визит в Казахстан и мне очень понравился турнир. Финальный поединок прошел прекрасно, хочу сказать спасибо и выразить уважение Нурбеку Оралбаю, он - чемпион мира и серебряный призер Олимпиады. Я впечатлен нашим поединком, и я рад своему достижению", - сказал Сезар пресс-службе Казахстанской федерации бокса.

Отметим, что по итогам соревнований казахстанские боксеры продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали 16 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Стало известно место Казахстана в медальном зачете Кубка мира по боксу

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