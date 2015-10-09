"Астана" обратилась к "Кайрату" перед матчем Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Астана" обратился к казахстанским командам, которые представляют страну в еврокубках, с пожеланием удачи перед стартом квалификации, передают Vesti.kz.

"Желаем удачи клубам, которые будут защищать честь нашей страны в первом отборочном раунде еврокубков! Самое главное - без травм, показать достойную игру и прославить Казахстан!" - говорится в сообщении пресс-службы столичной команды.

Напомним, сегодня, 8 июля, алматинский "Кайрат" на выезде сыграет со словенской "Олимпией" в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Прямая трансляция доступна по ссылке.

"Актобе" в ночь с 10 на 11 июля встретится с польской "Легией" в первом раунде квалификации Лиги Европы, а шымкентский "Ордабасы" 10 июля проведет выездной матч с грузинским "Торпедо" из Кутаиси в рамках первого раунда квалификации Лиги конференций.

"Астана", в свою очередь, стартует со второго отборочного этапа Лиги конференций - 24 июля столичный клуб сыграет с молдавским "Зимбру".