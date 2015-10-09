Боль словенцев и исторический рекорд Сатпаева! Что нужно знать о матче "Олимпия" - "Кайрат"?

Сегодня, 8 июля, пройдут первые матчи нового сезона Лиги чемпионов. Да, это только квалификация, и лишь первый отборочный раунд, но ведь именно с этой стадии стартует действующий чемпион страны "Кайрат". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самом интересном вокруг матча между "Олимпией" и "Кайратом".

Встреча между командами пройдет в Любляне (Словения) и начнется в 22:00 по казахстанскому времени. Ответная игра запланирована на 15 июля в Алматы.

Четвертое противостояния для "Кайрата" в ЛЧ

Для алматинцев Лига чемпионов - не то, что происходит ежегодно, поэтому эти моменты очень ценны. Всего "Кайрат" провел шесть игр в квалификации главного континентального турнира. Первое противостояние состоялось в стартовом квалификационном раунде сезона 2005/06 против "Артмедии" из Словакии. Первую игру алматинцы выиграли со счетом 2:0, но этого не хватило, так как в гостях они проиграли со счетом 1:4. Общий счет - 3:4 в пользу "Артмедии".

Еще два противостояния в квалификации Лиги чемпионов было в сезоне 2021/22, в той самой кампании, когда команде удалось впервые в истории пробиться в групповой этап (правда, это была Лига конференций). В первом раунде "Кайрат" прошел израильский "Маккаби" из Хайфы с общим счетом 3:1, а во втором уступил сербской "Црвене Звезде", хотя вновь выиграли стартовый матч - 2:6 (2:1, 0:5).

Всего "Кайрат" провел шесть матчей в трех противостояниях в квалификации Лиги чемпионов. У них один проход дальше и два вылета. По результатам матчей: три победы, одна ничья и два поражения, разница голов - 8:11.

Дебют и рекорд Сатпаева: такого еще не было

На сегодняшний день казахстанскому нападающему Дастану Сатпаеву 16 лет, 10 месяцев и 26 дней. И если он выйдет на поле против "Олимпии", что более чем возможно, то он станет абсолютным рекордсменом среди казахстанских игроков по возрасту дебюта в турнире.

Если учитывать квалификацию, то единственным несовершеннолетним казахстанским футболистом, сыгравшим в Лиге чемпионов, является Юрий Логвиненко. 19 июля 2006 года он сыграл за "Актобе" против латвийского "Металлурга" (1:1) в возрасте 17 лет, 11 месяцев и 27 дней. Он вышел на замену на 75-й минуте.

Если брать в учет все еврокубковые турниры, то история отечественного футбола знает еще двух футболистов, которые дебютировали там до 18 лет. В Лиге Европы в 17 лет, 6 месяцев и 5 дней дебютировал Вячеслав Швырев, а в Лиге конференций в 17 лет, 10 месяцев и 10 дней дебютировал Мирас Уманиязов.

Но Сатпаев превзойдет всех, тем более в Лиге чемпионов. До своего 17-летия в еврокубках не играл ни один казахстанец. Сегодня история может измениться.

Словенцы еще никогда не проходили казахстанцев

Клубы из Словении дважды противостояли нашим клубам в еврокубках. И вряд ли болельщикам из их страны хочется вспоминать былые противостояния. В 2011 году, в квалификации Лиги Европы, карагандинский "Шахтер" выбил "Копер" - 3:2 (1:1, 2:1).

А в 2015 году, уже в отборе Лиги чемпионов, "Астана" одержала волевую победу над "Марибором" - 3:2 (0:1, 3:1).

И теперь хочется, чтобы и "Кайрат" продолжил славную традицию. "Олимпия" не выглядит непроходимым оппонентом для команды Рафаэля Уразбахтина, и нужно настраиваться только на успех.

Добавим, что матч "Олимпия" - "Кайрат" будет показан в прямом эфире на телеканале Q League, а также на сервисе "Кинопоиск".

"Астана" обратилась к "Кайрату" перед матчем Лиги чемпионов

Фото: ФК "Кайрат", Аян Несипбеков (1), ФК "Кайрат", Арман Джаксыгулов (2), ФК "Астана" (3)©️