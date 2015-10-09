Прямая трансляция матча "Олимпия" - "Кайрат" в Лиге чемпионов

Сегодня, 8 июля, состоится матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов между словенской "Олимпией" и алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz.
Первая встреча состоится в столице Словении, Любляне, и начнется в 22:00 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал Q League.
Отметим, что ответная игра пройдет уже 15 июля в Алматы.
Лига чемпионов 2025/26 • Словения, Любляна • Отборочный раунд 1, мужчины
Сегодня 22:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Олимпия Л
Ничья
Кайрат
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