В Британии поставили вердикт трансферу Чеснокова

Журналист шотландского издания Edinburgh Evening News Барри Андерсон поделился актуальной информацией о переходе полузащитника сборной Казахстана Ислама Чеснокова из "Тобола" в "Хартс", передают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

"На самом деле "Хартс" готов приобрести Чеснокова этим летом, но только за небольшую сумму. Поскольку он уже согласовал контракт, в клубе уверены - это в любом случае их игрок, и сосредоточились на подписании двух других вингеров: Сабаха Керьота и Пьерра Ландри Каборе. Так что "Хартс" видимо дождется, пока Ислам не приедет в январе бесплатно", - сказал Андерсон.