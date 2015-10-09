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В Британии поставили вердикт трансферу Чеснокова

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В Британии поставили вердикт трансферу Чеснокова ©ФК "Тобол"

Журналист шотландского издания Edinburgh Evening News Барри Андерсон поделился актуальной информацией о переходе полузащитника сборной Казахстана Ислама Чеснокова из "Тобола" в "Хартс", передают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

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Журналист шотландского издания Edinburgh Evening News Барри Андерсон поделился актуальной информацией о переходе полузащитника сборной Казахстана Ислама Чеснокова из "Тобола" в "Хартс", передают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

"На самом деле "Хартс" готов приобрести Чеснокова этим летом, но только за небольшую сумму. Поскольку он уже согласовал контракт, в клубе уверены - это в любом случае их игрок, и сосредоточились на подписании двух других вингеров: Сабаха Керьота и Пьерра Ландри Каборе. Так что "Хартс" видимо дождется, пока Ислам не приедет в январе бесплатно", - сказал Андерсон.

Напомним, ранее стало известно, что Ислам подписал предварительное соглашение с британским "Хартс" и продолжит карьеру в чемпионате Шотландии.

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