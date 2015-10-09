Казахстанский боксер, отправивший Энтони Джошуа в нокдаун, узнал цену победы в следующем бою

Эксперты высказались по следующему бою казахстанского боксера-супертяжеловеса Ивана Дычко (14-0, 13 КО), который возвращается на ринг почти спустя год, передают Vesti.kz.

Возвращение Дычко на ринг

Ранее стало известно, что 34-летний уроженец Казахстана - двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (Лондон-2012, Рио-2016) выступит 19 июля в Вашингтоне. Его соперником станет американец Скайлер Лейси (8-1-2), известный как упорный и нестандартный оппонент.

Эксперты подчеркивают, что Лейси - "не из тех, кто падает при первой угрозе", и потому станет серьезной проверкой для Дычко.

Свой последний бой Иван Дычко провел в августе 2024 года в американском Плант-Сити (штат Флорида), где во втором раунде нокаутировал местного бойца Крейга Льюиса (15-8-1, 8 КО). Изначально планировалось, что казахстанец вернется на ринг в декабре на вечере бокса в Алматы, однако из-за травмы поединок был отменен.

Победа принесет казахстанцу громкие бои?

С тех пор вокруг его карьеры вновь воцарилась тишина. По мнению аналитиков из Boxen1, бой в США - шанс заявить о себе и напомнить потенциальным соперникам: он все еще в игре. Причем поединок станет главным событием вечера, а это - дополнительная возможность для громкого камбэка.

Эксперты считают, что досрочная победа в этом поединке может стать важным шагом на пути к большим боям против соперников топ-уровня.

Дычко имеет опыт спаррингов против топ-боксеров

Добавим, что ранее бывший британский боксер-профессионал Энтони Фаулер рассказал, как Дычко отправил в нокдаун известного соотечественника - экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа во время спарринга.