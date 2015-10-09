Чемпиону с 23-1 предложили бой с Алимханулы: он бился с Саулем Альваресом

Американскому боксеру Эдгару Берланге (23-1, 18 KO) предложили провести бой с объединенным чемпионом мира в среднем весе - казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 KO), передают Vesti.kz.

В сентябре прошлого года Берланга потерпел единственное поражение в карьере - против мексиканской суперзвезды Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО). Теперь американец намеревается провести реванш.

Однако эксперты уверены, прежде чем просить о повторном бое, Эдгару необходимо победить кого-то из элиты профессионального бокса.

"Чтобы снова считаться серьезным претендентом, Берланге стоит выйти против таких бойцов, как Дэвид Моррел, Кристиан Мбилли, Ослеис Иглесиас или Жанибек Алимханулы", - пишет Boxingnews24.

Отметим, что Берланга среди профессионалов чемпион Северной Америки по версии WBO NABO во 2-м среднем весе.

Алимханулы, в свою очередь, принадлежат мировые чемпионские пояса WBO и IBF в среднем дивизионе.

Алимханулы уделал чемпиона мира с 31-3: он дрался с Канело