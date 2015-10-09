Вылетит из топ-15? Рыбакина узнала цену за провал на Уимблдоне

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№11) гарантированно потеряет несколько позиций в мировом рейтинге WTA. Она уступила уже в третьем круге Уимблдона, не сумев оправдать высокие ожидания. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, на какой позиции может оказаться казахстанка через неделю.

26-летняя Рыбакина уверенно преодолела два стартовых круга в Лондоне (Великобритания), но в третьем раунде проиграла датчанке Кларе Таусон (№22) - 6:7(6), 3:6. Обидчица Елены уже лишилась шансов на титул, так как в следующей игре сама проиграла Иге Швентек (№4) - 4:6, 1:6.

Рыбакина уже упала на две строчки. А что дальше?

Сейчас в Live-рейтинге казахстанка уже потеряла две позиции, оказавшись на 13-й строке. Ее опередили американка Аманда Анисимова (№12) и чешка Каролина Мухова (№14). Уже в следующий понедельник, 14 июля, после официального обновления рейтинга по итогам Уимблдона, они окажутся выше Елены.

Но и это еще не все. Так, уже завтра, 9 июля, еще на позицию спустить Рыбакину может россиянка Людмила Самсонова (№19). Но для этого ей надо пробиться в полуфинал, выбив Швентек. Этой одной победы представительнице России хватит, чтобы ухудшить положение дел Рыбакиной в рейтинге WTA.

Еще две другие теннисистки могут опередить Рыбакину в случае победы на Уимблдоне. Их задачи конфликтуют друг с другом, ведь победительница может быть только одна. В общем, если титул неожиданно завоюет швейцарка Белинда Бенчич (№35) или россиянка Анастасия Павлюченкова (№50), то кому-то из них удастся опередить Рыбакину в рейтинге WTA.

Обе уже добрались до четвертьфинала, и для завоевания титула им нужно выиграть еще три матча. Бенчич завтра сыграет с россиянкой Миррой Андреевой (№7), а Павлюченкова сегодня встретится с Анисимовой.

Выходит, что в худшем случае Рыбакина займет 15-е место в мировой табели о рангах по итогам Уимблдона. Видеть падение казахстанки в рейтинге очень больно. Но пока Елена не начнет добиваться высоких результатов, как раньше, то ей вряд ли получится наверстать упущенное и вернуться в топ-10.

Сейчас нужно в срочном порядке менять привычный ритм, методы тренировок и, возможно, поработать с другими специалистами. Потому что потенциал Рыбакиной куда выше, чем ее результаты на крупных соревнованиях в последнее время.

Добавим, что следующий турнир Рыбакина сыграет в Вашингтоне (США). Это будут соревнования категории WTA 500, который пройдут с 21 по 27 июля.