Громкая сенсация случилась в матче Рыбакиной на Уимблдоне - 2025

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11) потерпела поражение в третьем круге Уимблдона - 2025, сообщают Vesti.kz.

Казахстанка встречалась с датчанкой Кларой Таусон (№22). В первом сете, при счете 4:4 матч был остановлен из-за дождя.

Игра продолжилась спустя два часа. Рыбакина уступила первую партию на тай-брейке - 7:6(6).

При этом, казахстанка все время выходила вперед, но Таусон отыгрывалась в следующем гейме.

Во втором сете при счете 4:2 в пользу Таусон матч вновь был остановлен.

Матч удалось доиграть. Победу одержала в сете одержала датчанка - 6:3.

Чистое время матча составило два часа и шесть минут. Всего, на игру было затрачено четыре часа и 19 минут.

В следующем круге Таусон сыграет с лучшей в паре Ига Швентек (Польша) - Даниэль Коллинз (США).