Сколько заработали казахстанские боксеры за выход в полуфинал ЧМ-2023

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Вчера 16:30
©ДРС

Пять представителей сборной Казахстана вышли в полуфинал чемпионата мира-2023 по боксу, проходящего в Ташкенте (Узбекистан). Все они гарантировали себе как минимум бронзовые медали. А это значит, что им положены призовые от Международной ассоциации бокса (IBA). Подробнее - в материале Vesti.kz.

В этом году IBA утвердила призовой фонд ЧМ в размере рекордных 5,2 миллиона долларов. Таким образом, организаторы удвоили призовые за медали. Обладатели золотых наград получат по 200 000 долларов. Боксерам, занявшим вторые места, предусмотрены 100 000 долларов, а за третьи - 50 000 долларов.

В полуфинале ЧМ-2023 Казахстан представят Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).

Все пятеро заработали как минимум по 50 000 тысяч долларов. В случае выхода в финал казахстанцы удвоят свои призовые.

Добавим, что в случае завоевания золотых медалей ЧМ-2023 боксеров сборной Казахстана ждет дополнительный бонус. Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев пообещал будущим чемпионам дополнительные 100 тысяч долларов.

Определено место Казахстана по числу полуфиналистов на ЧМ-2023 по боксу

Полуфинальные бои на ЧМ-2023 пройдут 12 мая. Расписание поединков с участием казахстанцев - здесь.

Финалы пройдут 13 и 14 мая.

Три битвы с Узбекистаном, или что ждет Казахстан в финале чемпионата мира-2023 по боксу

Изначально Казахстан был представлен на ЧМ-2023 во всех 13 весовых категориях. Из борьбы за медали выбыли восемь боксеров: Сакен Бибосынов (до 51), Серик Темиржанов (до 57), Талгат Сырымбетов (до 60), Санатали Тольтаев (до 63,5), Нурканат Райыс (до 75), Сагындык Тогамбай (до 86), Айбек Оралбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92).

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу

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