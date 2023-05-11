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Определено место Казахстана по числу полуфиналистов на ЧМ-2023 по боксу

Определено место Казахстана по числу полуфиналистов на ЧМ-2023 по боксу
©ДРС

На проходящем в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате мира-2023 по боксу определились все полуфиналисты, сообщают Vesti.kz. От Казахстана до этой стадии турнира дошли пять боксеров.

По числу полуфиналистов лидирует Узбекистан, который делегировал девять спортсменов. Второе место делят Куба и Россия - по шесть боксеров. Казахстан замыкает тройку.

Участники 1/4 финала по странам:
9 - Узбекистан
6 - Куба, Россия
5 - Казахстан
3 - Грузия, Франция, Индия, Испания
2 - Армения, Монголия, Бразилия, Азербайджан
1 - Кыргызстан, Иордания, Таджикистан, Китай, Мексика, Италия

Казахстан в полуфинале ЧМ-2023 представят Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).

Поединки за выход в финал пройдут 12 мая. Вышедшие в полуфинал боксеры гарантировали себе как минимум бронзовую медаль. О соперниках казахстанцев можно почитать здесь. Финалы состоятся 13 и 14 мая.

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Изначально Казахстан был представлен на ЧМ-2023 во всех 13 весовых категориях. Из борьбы за медали выбыли восемь боксеров: Сакен Бибосынов (до 51), Серик Темиржанов (до 57), Талгат Сырымбетов (до 60), Санатали Тольтаев (до 63,5), Нурканат Райыс (до 75), Сагындык Тогамбай (до 86), Айбек Оралбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92).

Золотые медалисты получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 000 долларов, для занявших второе место призовые составляют 100 000 долларов, а бронзовым призерам положены по 50 000 долларов.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Узбекистан

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