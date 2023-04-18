Казахстан узнал хорошие новости по призовым за медали на ЧМ-2023 по боксу

Международная боксерская ассоциация (IBA) утвердила призовой фонд для предстоящего чемпионата мира по боксу среди мужчин, который пройдет в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz. В этом году он составит 5,2 миллиона долларов.

Таким образом, организаторы удвоили призовые за медали. Обладатели золотых медалей получат по 200 000 долларов. Боксерам, занявшим вторые места, положены 100 000 долларов, а за третьи - 50 000 долларов.

Сам чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая. В нем примут участие боксеры из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.

Сборная Казахстана ведет подготовку к мировому первенству. Ранее главный тренер национальной команды Мырзагали Айтжанов рассказал о составе на предстоящий ЧМ.

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