Главный тренер сборной Казахстана по боксу рассказал о подготовке и составе на ЧМ-2023

Мужская сборная Казахстана по боксу продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в мае в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz. Команда завершила первый этап подготовки.
Заключительный сбор подопечные Мырзагали Айтжанова проведут на спортбазе "Алма-Тау" в Туркестанской области.
"Следующие сборы пройдут в "Алма-Тау". Там пройдут совместные сборы с боксерами из других стран. В частности, Австралия, Филиппины, Армения и Таджикистан изъявили желание приехать. На этих сборах сделаем упор на тактику и мастерство. Здесь же и определимся с составом на чемпионат мира", - сказал Айтжанов.
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На ЧМ сборная вылетит 29 апреля, а 30-го числа состоится жеребьевка.
Само мировое первенство пройдет с 1 по 14 мая.
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