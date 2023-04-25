Сборная Казахстана получила дополнительную денежную мотивацию перед ЧМ-2023 по боксу

Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев сделал заявление о дополнительных премиальных для призеров и чемпионов грядущего чемпионата мира из Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Медали будут разыграны в 13 весовых категориях.
"Для еще большей мотивации и поддержки наших ребят, будущие чемпионы и призеры соревнований, по традиции получат из моих средств дополнительные финансовые вознаграждения. Для победителей предусмотрены по 100 тысяч долларов США", - цитирует Ракишева пресс-служба КФБ.
Золотые медалисты получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 000 долларов, для занявших второе место призовые составляют 100 000 долларов, а за третье - 50 000 долларов.
Сборная Казахстана будет представлена 13-ю боксерами. С составом можно ознакомиться здесь.
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