Сборная Казахстана получила дополнительную денежную мотивацию перед ЧМ-2023 по боксу

Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев сделал заявление о дополнительных премиальных для призеров и чемпионов грядущего чемпионата мира из Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Медали будут разыграны в 13 весовых категориях.

"Для еще большей мотивации и поддержки наших ребят, будущие чемпионы и призеры соревнований, по традиции получат из моих средств дополнительные финансовые вознаграждения. Для победителей предусмотрены по 100 тысяч долларов США", - цитирует Ракишева пресс-служба КФБ.

Золотые медалисты получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 000 долларов, для занявших второе место призовые составляют 100 000 долларов, а за третье - 50 000 долларов.

Сборная Казахстана будет представлена 13-ю боксерами. С составом можно ознакомиться здесь.

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