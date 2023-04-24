Казахстан объявил состав на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

Стал известен состав национальной мужской сборной Казахстана по боксу на предстоящий чемпионат мира в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.
В настоящий момент команда проводит заключительный учебно-тренировочный сбор в Шымкенте на базе "Алма-Тау".
Мероприятие прошло в традиционном формате – главный тренер Мырзагали Айтжанов огласил имена претендентов, аксакалы дали свое напутственное "бата", руководители Казахстанской федерации бокса – рекомендации.
Чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая.
Так, честь страны в столице Узбекистана будут защищать;
48 кг: Санжар Ташкенбай
51 кг: Сакен Бибосынов
54 кг: Махмуд Сабырхан
57 кг: Серик Темиржанов
60 кг: Талгат Сырымбетов
63,5 кг: Санатали Тольтаев
67 кг: Дулат Бекбауов
71 кг: Асланбек Шымбергенов
75 кг: Нурканат Райыс
80 кг: Нурбек Оралбай
86 кг: Сагындык Тогамбай
92 кг: Айбек Оралбай
+ 92 кг: Камшыбек Конкабаев
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