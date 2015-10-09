Сенсация и две потери Кубы. Как стартовал ЧМ по боксу с участием Казахстана

Казахстанский тяжеловес Сагындык Тогамбай успешно стартовал на чемпионате мира по боксу в Англии, а Vesti.kz предлагают узнать некоторые другие результаты дебютного турнира под эгидой World Boxing.

Чемпионат мира проходит в Ливерпуле, а в первый соревновательный день Казахстан предсталяли два участника - помимо Тогамбая в ринг выходила Элина Базарова.

Казахстан на ЧМ по боксу в Ливерпуле

В стартовом бою в весовой категории до 54 килограммов Базарова встречалась с Нигиной Уктамовой из Узбекистана и уступила - 0:5.

Что касается Тогамбая, который выступает в дивизионе с лимитом до 90 килограммов, то Сагындык встретился с англичанином Айзеком Око и одержал волевую победу.

Сегодня, 5 сентября, на ринг выйдут еще две казахстанки - Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) и Аида Абикеева (до 65 килограммов).

Две потери от Кубы и сенсация для Украины на ЧМ по боксу

К неожиданным результатом первого дня можно отнести две потери сборной Кубы и сенсационный вылет чемпиона мира 2021 года.

В весовых категориях до 70 и 90 килограммов кубинские спортсмены больше не претендуют на медали турнира, уступив конкурентам из Швеции и Турции.

Главной неожиданностью дня стал вылет Юрия Захариева из Украины. Чемпион мира-2021 проиграл по очкам Франку Мартинесу из Испании и досрочно завершил борьбу за подиум.

Отметим, что Захариев в 2021 году оставил без медали казахстанца Асланбека Шымбергенова, выиграв поединок в 1/4 финала.

Результаты первого дня на ЧМ по боксу

До 55 килограммов

Орландо Замора-Гарсия (США) - Зафарбек Камилов (Кыргызстан) - 4:1.

До 60 килограммов

Эдгарас Курделис (Литва) - Артюш Гомсян (Армения) - 1:4.

Радослав Росенов (Болгария) - Давлет Муханов (Туркменистан) - 5:0.

Айдер Абдураимов (Украина) - Овейн Харрис-Аллен (Уэльс) - 3:2.

До 70 килограммов.

Кевин Скотт (Швеция) - Жорже Куаллар Терри (Куба) - 4:1 (бой остановлен во втором раунде).

Франк Мартинес Бернад (Испания) - Юрий Захариев (Украина) - 5:0.

Байрамдурды Нурмухамедов (Туркменистан) - Абель Альварес (Мексика) - 5:0.

До 80 килограммов

Матвей Ражба (Украина) - Бен Носа Эхис (Германия) - RSC во втором раунде (рефери остановил бой - выиграл Ражба).

Каан Айкусюн (Турция) - Омурбек Бекжигит уулу (Кыргызстан) - 1:4.

До 90 килограммов

Че Яссе Сиссе (Германия) - Жонас Яжевичус (Литва) - 3:2.

Эмра Ясар (Турция) - Нельсон Жесус Уильямс Вайллан (Куба) - 4:1.

Малаши Джордж (США) - Стивен Аас (Эстония) - 5:0.

Богдан Толмачев (Украина) - Сохеб Боуафия (Франция) - 0:5.