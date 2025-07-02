Разгромом обернулся бой казахстанки против чемпионки Азии за медаль Кубка мира

Представительница женской сборной Казахстана Гульсая Ержан провела четвертьфинальный поединок в рамках этапа Кубка мира по боксу, который проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей стала боксерша из Индии Пуджа Рани. Бой прошел в весовой категории до 80 килограммов и завершился поражением для Ержан.

По итогам первого раунда все пять судей отдали победу Рани - 5:0. Второй отрезок также остался за представительницей Индии. Третий - со счетом 4:1 снова выиграла Рани.

Таким образом, Пуджа выходит в полуфинал турнира, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль соревнований.

Напомним, что Ержан является чемпионкой Азии-2024. Рани, в свою очередь, дважды забирала азиатское первенство.

Ранее в рамках третьего дня соревнований Назым Кызайбай пробилась в полуфинал турнира, победив Фарзону Фозилову из Узбекистана.

А также Алуа Балкибекова вышла в четвертьфинал, выиграв у первого номера сборной США - Дженнифер Лосано.

Далее в дневной сессии выступят Санжар Ташкенбай и Бекзад Нурдаулетов. В вечерней - Виктория Графеева, Аида Абикеева, Ертуган Зейнуллинов и Сагындык Тогамбай. Прямая трансляция доступна здесь.