Разгромом с нокдауном обернулся бой Айбека Оралбая за золото ЧА-2026 по боксу

Капитан сборной Казахстана Айбек Оралбай выиграл золото чемпионата Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголии), сообщают Vesti.kz.

Соперником Оралбая в финале в весовой категории свыше 90 килограммов был представитель Китая Данабек Байкенже.

Все три раунда завершились в пользу Оралбая - 3:2, 5:0, 5:0. При этом в третьем раунде китайскому боксеру был отсчитан нокдаун.

Ранее Оразбек Асылкулов (60 кг) сотворил камбэк в поединке с индийцем Сачином Сачином, бой Торехана Сабырхана (75 кг) против иорданца Зейяда Ишаиша обернулся неожиданным исходом, Сабыржан Аккалыков (75 кг) разгромил Жавохира Абдурахимова из Узбекистана, а Нурбек Оралбай (85 кг) разгромно одолел другого представителя Узбекистана Жасурбека Юлдошева.

Добавим, женская сборная Казахстана под руководством Елдоса Сайдалина завоевала в Улан-Баторе пять наград.

Золотые медали команде принесли Надежда Рябец (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг). Серебряным призёром стала Бакыт Сейдиш (70 кг), а бронзовые награды завоевали Айгерим Саттибаева (48 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).