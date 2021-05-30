Разгромили Узбекистан и Индию, или как Казахстан выиграл чемпионат Азии по боксу

Женская сборная Казахстана по боксу стала лучшей в медальном зачете чемпионате Азии в ОАЭ, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские спортсменки выиграли восемь первых мест из десяти, а конкурентки из Узбекистана и Индии поделили оставшиеся две золотые медали.
Медальный зачет чемпионата Азии по боксу-2021
1. Казахстан - 8-1-1.
2. Узбекистан - 1-5-2.
3. Индия - 1-3-6.
4. Индонезия - 0-1-0.
5. Монголия - 0-0-3.
6. Таджикистан - 0-0-2.
7-10. Шри-Ланка, Филиппины, Кувейт и ОАЭ - по 0-0-1.
Первую золотую медаль Казахстану принесла Алуа Балкибекова (до 48 килограммов), а затем выиграла свой финал Назым Кызайбай (до 51 килограмма).
В бою за третье "золото" подряд победила Дина Жоламан (до 54 килограммов), а Владислава Кухта (до 57 килограммов) ограничилась серебряной медалью.
Еще одно "золото" на счету Риммы Волосенко (до 60 килограммов), которая выиграла свой поединок досрочно.
Одержала победу и Милана Сафронова, которая выступает в категории до 64 килограммов.
Повторила успех партнерши по сборной и Валентина Хальзова (до 69 килограммов).
Еще две медали у спортсменок в тяжелых весах. Фариза Шолтай стала чемпионкой в категории до 81 килограмма, а Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 килограмма) выиграла следующий финал.
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Напомним, завтра, 31 мая, сильнейших выявят мужчины - в финал пробились пять казахстанцев.
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