Разгромили Узбекистан и Индию, или как Казахстан выиграл чемпионат Азии по боксу

Жигер Абенов

Женская сборная Казахстана по боксу стала лучшей в медальном зачете чемпионате Азии в ОАЭ, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские спортсменки выиграли восемь первых мест из десяти, а конкурентки из Узбекистана и Индии поделили оставшиеся две золотые медали.

Медальный зачет чемпионата Азии по боксу-2021

1. Казахстан - 8-1-1.

2. Узбекистан - 1-5-2.

3. Индия - 1-3-6.

4. Индонезия - 0-1-0.

5. Монголия - 0-0-3.

6. Таджикистан - 0-0-2.

7-10. Шри-Ланка, Филиппины, Кувейт и ОАЭ - по 0-0-1.

Первую золотую медаль Казахстану принесла Алуа Балкибекова (до 48 килограммов), а затем выиграла свой финал Назым Кызайбай (до 51 килограмма).

В бою за третье "золото" подряд победила Дина Жоламан (до 54 килограммов), а Владислава Кухта (до 57 килограммов) ограничилась серебряной медалью.

Еще одно "золото" на счету Риммы Волосенко (до 60 килограммов), которая выиграла свой поединок досрочно.

Одержала победу и Милана Сафронова, которая выступает в категории до 64 килограммов.

Повторила успех партнерши по сборной и Валентина Хальзова (до 69 килограммов).

Еще две медали у спортсменок в тяжелых весах. Фариза Шолтай стала чемпионкой в категории до 81 килограмма, а Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 килограмма) выиграла следующий финал.

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Напомним, завтра, 31 мая, сильнейших выявят мужчины - в финал пробились пять казахстанцев.

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