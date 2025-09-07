Разгром принёс Казахстану первого четвертьфиналиста на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), передают Vesti.kz.

В весовой категории до 57 килограммов Ибрагимова встретилась с представительницей Англии Элизой Глинн и одержала уверенную победу единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, она стала первой представительницей сборной Казахстана, пробившейся в четвертьфинал мирового первенства. Напомним, в стартовом поединке турнира Ибрагимова также выиграла с тем же счетом у греческой боксерши Панайоты Кузилу.

Ранее в дневной сессии Махмуд Сабырхан победил представителя Мексики Брайана Ортиса. Нурбек Орлабай деклассировал украинца Матвея Ражбу.

Далее в вечерней сессии от Казахстана выступят ещё два боксёра - Наталья Богданова и Ертуган Зейнуллинов. Смотреть поединки можно в прямой трансляции по ссылке.

Карина Ибрагимова — чемпионка Азии 2023 года, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2018 и 2022), а также обладательница серебра мирового первенства 2023 года. Кроме того, в её активе — серебряная медаль Летних Азиатских игр 2022 года.