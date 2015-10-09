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Сегодня 15:00
 

Разгром 0:5 оставил Казахстан без финала ЧА по боксу

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Разгром 0:5 оставил Казахстан без финала ЧА по боксу ©Кадр из видео

Казахстанка Панар Сейитханкызы не смогла выйти в финал чемпионата Азии по боксу в возрастной категории до 23 лет, передают Vesti.kz.

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Казахстанка Панар Сейитханкызы не смогла выйти в финал чемпионата Азии по боксу в возрастной категории до 23 лет, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории свыше 81 килограмма она проиграла представительнице Индии Приянке со счётом 0:5.

Таким образом, Сейитханкызы стала бронзовой призёркой континентального турнира.


Для Казахстана это вторая потеря за день. Ранее Аяжан Ермек (60 кг) уступила сопернице из Узбекистана и также стала третьей на континентальном турнире. При этом свои полуфинальные бои выиграли Гульназ Борибаева (48 кг), Анита Адишева (51 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Азиза Исина (70 кг) и Шугыла Налибай (75 кг).

Чемпионат Азии среди боксёров до 19 и до 23 лет проходит в Джакарте (Индонезия) с 3 по 16 июля.

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