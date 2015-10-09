Разгром 0:5 оставил Казахстан без финала ЧА по боксу

Казахстанка Панар Сейитханкызы не смогла выйти в финал чемпионата Азии по боксу в возрастной категории до 23 лет, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории свыше 81 килограмма она проиграла представительнице Индии Приянке со счётом 0:5.

Таким образом, Сейитханкызы стала бронзовой призёркой континентального турнира.

Чемпионат Азии среди боксёров до 19 и до 23 лет проходит в Джакарте (Индонезия) с 3 по 16 июля.

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