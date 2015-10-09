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Любительский бокс
Сегодня 14:31
 

Разгромом завершился бой Казахстана за финал ЧА по боксу

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Разгромом завершился бой Казахстана за финал ЧА по боксу ©Кадр из видео

Представительница сборной Казахстана Шугыла Налибай уверенно вышла в финал чемпионата Азии по боксу в возрастной категории до 23 лет, передают Vesti.kz.

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Представительница сборной Казахстана Шугыла Налибай уверенно вышла в финал чемпионата Азии по боксу в возрастной категории до 23 лет, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 75 килограммов ей противостояла Нахион Ким из Южной Кореи, у которой она выиграла со счётом 5:0.


Ранее от Казахстана в финал пробились Гульназ Борибаева (48 кг), Анита Адишева (51 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг) и Азиза Исина (70 кг). А вот Аяжан Ермек (60 кг) уступила сопернице из Узбекистана и стала бронзовой призёркой континентального турнира.

Чемпионат Азии среди боксёров до 19 и до 23 лет проходит в Джакарте (Индонезия) с 3 по 16 июля.

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