Разгромом завершился бой Казахстана за финал ЧА по боксу

Представительница сборной Казахстана Шугыла Налибай уверенно вышла в финал чемпионата Азии по боксу в возрастной категории до 23 лет, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 75 килограммов ей противостояла Нахион Ким из Южной Кореи, у которой она выиграла со счётом 5:0.

Чемпионат Азии среди боксёров до 19 и до 23 лет проходит в Джакарте (Индонезия) с 3 по 16 июля.

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