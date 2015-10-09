Казахстан начал полуфиналы ЧА по боксу с победы 4:1

В столице Индонезии, Джакарте, стартовали полуфинальные поединки чемпионата Азии по боксу в возрастной категории до 23 лет, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 48 килограммов казахстанка Гульназ Борибаева встретилась с представительницей Японии Ю Миатой и одержала победу со счётом 4:1.

Сегодня, 12 июля, от Казахстана в 1/2 финала выступят ещё 14 боксёров.

Чемпионат Азии среди боксёров до 19 и 23 лет стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

Пять побед, один нокаут и две осечки: как Казахстан выступил на ЧА по боксу

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