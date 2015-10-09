Казахстан уступил Узбекистану в дуэли за финал ЧА по боксу

Казахстанка Аяжан Ермек не смогла выйти в финал чемпионата Азии по боксу в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

Ермек выступает в возрастной группе до 23 лет и в полуфинале весовой категории до 60 килограммов уступила Муштарибон Иброхимжон из Узбекистана со счётом 1:4.

Таким образом, Ермек вернётся домой с бронзовой медалью.

Сегодня, 12 июля, выступят ещё 11 представителей казахстанской сборной.

Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

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