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Любительский бокс
Сегодня 11:22
 

Камбэк принёс Казахстану путёвку в финал ЧА по боксу

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Камбэк принёс Казахстану путёвку в финал ЧА по боксу ©Depositphotos/DmitryNiko

Казахстанка Анита Адишева одержала победу и вышла в финал чемпионата Азии по боксу в возрастной категории до 23 лет, передают Vesti.kz.

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Казахстанка Анита Адишева одержала победу и вышла в финал чемпионата Азии по боксу в возрастной категории до 23 лет, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 51 килограмма она прошла представительницу Тайбэя И-Хуан Го. Хотя первый раунд остался за соперницей, впоследствии ход поединка кардинально изменился и Адишева вырвала победу со счётом 4:1.

Отметим, что континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет проходит в Джакарте (Индонезия).

Ранее победой у Казахстана отметилась Гульназ Борибаева (48 кг), подробности - здесь.

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