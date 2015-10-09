Казахстан завоевал третью путёвку за день в финал ЧА по боксу

Казахстанка Улжан Сарсенбек пробилась в финал чемпионата Азии по боксу в возрастной категории до 23 лет, передают Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории до 57 килограммов он встретилась с вьетнамкой Зи Зом Ву и одержала победу со счётом 3:2.
Ранее свои полуфинальные бои также выиграли Гульназ Борибаева (48 кг) и Анита Адишева (51 кг).
Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет проходит в Джакарте (Индонезия) с 3 по 16 июля.
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