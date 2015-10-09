Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 12:30
 

Казахстан завоевал третью путёвку за день в финал ЧА по боксу

  Комментарии

Поделиться
Казахстан завоевал третью путёвку за день в финал ЧА по боксу ©Кадр из видео

Казахстанка Улжан Сарсенбек пробилась в финал чемпионата Азии по боксу в возрастной категории до 23 лет, передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанка Улжан Сарсенбек пробилась в финал чемпионата Азии по боксу в возрастной категории до 23 лет, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 57 килограммов он встретилась с вьетнамкой Зи Зом Ву и одержала победу со счётом 3:2.


Ранее свои полуфинальные бои также выиграли Гульназ Борибаева (48 кг) и Анита Адишева (51 кг).

Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет проходит в Джакарте (Индонезия) с 3 по 16 июля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!