Казахстан получил ещё одну финалистку ЧА по боксу

Казахстанка Азиза Исина добыла путёвку в финал чемпионата Азии по боксу в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

Она выступает в возрастной категории до 23 лет и в полуфинальном бою веса до 70 килограммов встретилась с представительницей Индии Шивани.

Обе спортсменки продемонстрировали волю к победе, но в ходе поединка преимущество казахстанки оказалось более заметным, и судьи отдали ей победу со счётом 4:1.

Чемпионат Азии среди боксёров до 19 и до 23 лет стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

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