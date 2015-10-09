Казахстан получил ещё одну финалистку ЧА по боксу

Казахстанка Азиза Исина добыла путёвку в финал чемпионата Азии по боксу в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.
Она выступает в возрастной категории до 23 лет и в полуфинальном бою веса до 70 килограммов встретилась с представительницей Индии Шивани.
Обе спортсменки продемонстрировали волю к победе, но в ходе поединка преимущество казахстанки оказалось более заметным, и судьи отдали ей победу со счётом 4:1.
Ранее от Казахстана в финал пробились Гульназ Борибаева (48 кг), Анита Адишева (51 кг) и Улжан Сарсенбек (57 кг). А вот Аяжан Ермек (60 кг) уступила сопернице из Узбекистана и стала бронзовой призёркой континентального турнира.
Чемпионат Азии среди боксёров до 19 и до 23 лет стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.
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