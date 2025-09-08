Первая медаль на ЧМ по боксу, или Как выступает Казахстан в Ливерпуле

На чемпионате мира по боксу 2025 года в Ливерпуле (Англия) определились первые четвертьфиналисты турнира - от Казахстана в топ-8 в своих весовых категориях пробились три представителя. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Сегодня, 8 сентября, в Ливерпуле запланированы бои 1/8 финала, но в некоторых весовых категориях уже известны четвертьфиналисты.

Первой медалисткой от Казахстана может стать Наталья Богданова, если победит Сему Чалышкан из Турции в 1/4 финала.

Первые участники 1/4 финала ЧМ-2025 по боксу

До 57 килограммов (дата боя - 10 сентября):

Юлия Шеремета (Польша) - Карина Ибрагимова (Казахстан);

Валерия Арболеда Мендоса (Колумбия) - Габриэла Мария Вирхейм (Нидерланды);

Каролина Алкала Сеговия (Венесуэла) - У Ши И (Китайский Тайбэй);

Хуморабону Мамажонова (Узбекистан) - Жасмин (Индия).

До 70 килограммов (9 сентября):

Лекейша Перголити (Австралия) - Лиза Эдель O'Рурк (Ирландия);

Азиза Зокирова (Узбекистан) - Леони Мюллер (Германия);

Шантель Рейд (Англия) - Чжан Мэн (Китай);

Сема Чалышкан (Турция) - Наталья Богданова (Казахстан).

До 75 килограммов (10 сентября):

Бурса Исильдар (Турция) - Мэри-Кейт Смит (Англия);

Наоми Грэм (США) - Эмма Гринтри (Австралия) ;

Вивиан дос Сантос Перейра (Бразилия) - Ван Лина (Китай);

Ифе Мари О’Рурк (Ирландия) - Суннива Хуфстад (Норвегия).

Свыше 80 килограммов (10 сентября):

Нупур (Индия) - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан);

Сейма Душташ (Индия) - Нуф Алиюсеф (Саудовская Аравия);

Жан Юлиан (Китай) - Агата Качмарска (Польша);

Селин Даниэл Ли-Ло (Новая Зеландия) - Елдана Талипова (Казахстан).

К пятому дню ЧМ по боксу у Казахстана две потери: в стартовом поединке уступила Элина Базарова (до 54 килограммов), а затем турнир досрочно покинула Надежда Рябец (до 75 килограммов).

Кто от Казахстана претендует на медали ЧМ по боксу?

Сегодня, 8 сентября, на ринг выйдут сразу семь боксеров из Казахстана, а оставшиеся поборются за выход в 1/4 финала завтра, 9 сентября.

Кто выйдет на ринг 8 сентября?

Аида Абикеева (до 65 килограммов)Гульсая Ержан (до 80 килограммов)Бейбарыс Жексен (до 60 килограммов)Торехан Сабырхан (до 70 килограммов)Сабыржан Аккалыков (до 75 килограммов)Сагындык Тогамбай (до 90 килограммов)Айбек Оралбай (свыше 90 килограммов)

Торехан Сабырхан и компания. Прямая трансляция боёв Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Фото: пресс-служба КФБ

Добавим, что полуфинальные поединки пройдут 12 и 13 сентября. На 13-е число намечены некоторые финальные бои, а завершится чемпионат мира 14 сентября.