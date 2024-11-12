Еще одна страна последовала примеру Казахстана для спасения бокса

Французская федерация бокса (FFBoxe) приняла решение выйти из Международной ассоциации бокса (IBA), которая находится в конфликте с Международным олимпийским комитетом (МОК), и присоединиться к новой организации - World Boxing, сообщают Vesti.kz.

Такое решение принято, чтобы "гарантировать французскому боксу место на Олимпийских играх", говорится в сообщении FFBoxe.

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Напомним, в июне 2023 года IBA была лишена признания МОК. Организация, ранее называвшаяся AIBA, с 2019 года отстранена от участия в организации турниров по боксу на Олимпийских играх.

Начиная с Игр-2020 в Токио, этим занимается сам МОК. Однако соревнования по боксу пока не включили в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

При этом в МОК заявили, что боксеры из национальных федераций, являющихся членами IBA, не будут допущены к участию в Играх-2028.

World Boxing был создана в 2023 году в качестве альтернативы IBA. Председателем олимпийской комиссии организации стал казахстанец Геннадий Головкин. На сегодняшний день World Boxing объединяет 55 национальных ассоциаций, включая Казахстан.

Решение о сохранении бокса в программе Олимпийских игр должно быть принято в 2025 году.

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