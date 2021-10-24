Новая сборная Казахстана, или за кого будем болеть на ЧМ по боксу в Сербии

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Вчера 21:13

Сборная Казахстана по боксу на чемпионате мира в Сербии представит дуэт призеров прошлых мировых турниров, а также несколько перспективных дебютантов. О некоторых достижениях наших спортсменов - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанские боксеры уже прибыли в Белград, а главный тренер сборной Кайрат Сатжанов обрисовал задачи команды на мировом турнире. Специалист также объяснил, почему отобрал именно этих 13 кандидатов на медали.

Состав сборной Казахстана на ЧМ в Сербии:

48 килограммов - Темиртас Жусупов (33 года)

Достижения: золото ЧА-2013 и многократный чемпион страны.

51 килограмм - Сакен Бибосынов (24 года)

Достижения: серебро ЧРК-2020 и бронза ЧМ-2019.

54 килограмма - Махмуд Сабырхан (20 лет)

Достижения: золото ЧРК-2020 и три раза выигрывал чемпионаты Азии (юниорский и два раза - молодежный).

57 килограммов - Серик Темиржанов (23 года)

Достижения: золото ЧРК-2020.

60 килограммов - Саматали Тольтаев (21 год)

Достижения: серебро МЧМ-2016 и золото ЧРК-2020.

63,5 килограмма - Санатали Тольтаев (21 год)

Достижения: бронза ЧА-2019 и золото МЧМ-2017.

67 килограммов - Абылайхан Жусупов (24 года)

Достижения: победитель юношеской Олимпиады-2014 и двукратный призер чемпионатов мира.

71 килограмм - Асланбек Шымбергенов (28 лет)

Достижения: двукратный чемпион Казахстана.

75 килограммов - Нурканат Райыс (21 год)

Достижения: серебро ЧРК-2020.

80 килограммов - Нурбек Оралбай (21 год)

Достижения: золото МЧМ-2018 и серебро МЧА-2018.

86 килограммов - Бек Нурмаганбет (23 года)

Достижения: золото ЧА-2019 и серебро МЧМ-2016.

92 килограмма - Айбек Оралбай (21 год)

Достижения: победитель юношеской Олимпиады-2018, серебро МЧМ-2018 и золото МЧА-2018.

+92 килограмма - Нурлан Сапарбай (24 года)

Достижения: серебро ЧРК-2020.

Сборная Казахстана выбрала капитана на чемпионат мира по боксу

Добавим, что первые поединки мирового турнира пройдут завтра, 25 октября, а победители старта определятся 6 ноября.

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