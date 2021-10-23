"Казахи в Белграде". Сборная Казахстана по боксу провела тренировку перед стартом чемпионата мира

Казахстанская федерация бокса опубликовала видео тренировки сборной, которая прибыла на чемпионат мира в Белград, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турнир пройдет в столице Сербии с 24 октября по 6 ноября.

Напомним, что новым капитаном сборной Казахстана стал Абылайхан Жусупов. С составом же команды на чемпионат мира можно ознакомиться здесь.

"Казахи в Белграде на чемпионате мира! Провели тренировку, условиями тренерский штаб доволен. Все самое интересное впереди", - подписала видео КФБ.

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