Назым Кызайбай победила призёрку Олимпиады на этапе Кубка мира по боксу

Капитан женской сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай провела стартовый поединок на этапе Кубка мира, который проходит в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 54 килограммов ей противостояла бронзовая призёрка Олимпиады-2024 - Им Э Джи из Южной Кореи.

Встреча прошла всю дистанцию в три раунда и завершилась победой Кызайбай решением судей.

Назым Кызайбай является бронзовой призёркой Олимпийских игр (2024), трёхкратной чемпионкой мира (2014, 2016, 2025), а также победительницей чемпионата Азии (2021).

Ранее казахстанец Санатали Тольтаев побил призёра чемпионата Европы на этапе Кубка мира по боксу.

Добавим также, что ещё один наш соотечественник Тимур Нурсеитов вырвал победу и вышел в четвертьфинал.

Отемтим также, что не обошлось и без неудачного поединка - сборная Казахстана понесла первую потерю на этапе Кубка мира по боксу.

Этап Кубка мира World Boxing, который принимает китайский Гуйяне, проходит с 15 по 21 июня. В соревнованиях принимают участие сильнейшие представители мирового бокса, ведущие борьбу за награды престижного турнира.

Казахстан на турнире представляют 17 боксёров — девять мужчин и восемь женщин. Все они выступят в своих весовых категориях и поборются за медали этапа Кубка мира.