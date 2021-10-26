Названы претенденты на золото и медаль ЧМ по боксу от сборной Казахстана

Аналитик и журналист портала Fight Site Тэйлор О’Хиггинс назвал представителей сборной Казахстана, которые могут претендовать на медаль на проходящем в Белграде (Сербия) чемпионате мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его мнению, Темиртас Жусупов, выступающий в весовой категории до 48 килограммов, способен побороться за золото. Однако на пути у него может встать представитель Узбекистана Нодиржон Мирзахмедов, встречу с которым аналитик прогнозирует в 1/4 финала турнира.

"Мирзахмедов против Жусупова в четвертьфинале - это бой, за которым стоит следить, а его победитель, скорее всего, возьмет золото. Я отдаю преимущество узбеку в близком поединке и думаю, что он в итоге побьет Туркбая уулу из Кыргызстана в финале. Я слегка расстроен тем, что Казахстан выбрал Жусупова вместо Сабита, который еще только тинейджер, но победил Жусупова в их последнем бою", - написал О’Хиггинс в твиттере.

Другим претендентом на медаль от Казахстана эксперт считает Нурбека Оралбая из весовой категории до 80 килограммов.

Добавим, что Казахстан представлен на ЧМ-2021 во всех 13 весовых категориях. Накануне на турнире успешно стартовали Серик Темиржанов (до 57 килограммов) и капитан сборной Абылайхан Жусупов (67). Видео боев можно посмотреть здесь.

Протест, досрочные победы и плюс два для Казахстана. Как прошел первый день на ЧМ по боксу

Сегодня, во второй день ЧМ-2021, на ринг выйдут еще два представителя Казахстана - Сакен Бибосынов (51) и Нурканат Райыс (75). Прямая трансляция боев доступна по этой ссылке.

Расписание поединков боксеров сборной Казахстана доступно здесь.

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