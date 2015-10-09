Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Любительский бокс
Вчера 07:55
 

Легенда бокса объяснил сенсационное поражение Махмуда Сабырхана на ЧА-2026

  Комментарии

Поделиться
Махмуд Сабырхан. Фото: ©КФБ

Легендарный казахстанский боксер, серебряный призёр Олимпиады-1980 Виктор Демьяненко прокомментировал скандальный бой Махмуда Сабырхана на чемпионате Азии-2026, проходящего в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Продолжение
В полуфинале турнира в весовой категории до 55 килограммов казахстанец встречался с хозяином ринга Билгуунсайханом Хархуу и сенсационно проиграл ему со счётом 0:5.

Однако Демьяненко не согласен с судейским вердиктом.

"Объективно - Сабырхан был лучше. Он перебил соперника и по ударам, был агрессивен и акцентирован. Его оппонент все время уходил.

Тем не менее, мы понимаем, что Махмуд вышел против хозяина ринга. В такой ситуации нужно быть на голову выше соперника. Вы же все понимаете сами.

К сожалению, Махмуд не был на голову выше. И все же, он однозначно выиграл этот бой", - сказал Демьяненко "Спорту Шредингера".

Сегодня, 7 апреля, пройдёт второй день полуфиналов ЧА-2026. С расписанием боев с участием боксёров из Казахстана можно ознакомиться - здесь.

Чемпионат Азии, проходящий под эгидой World Boxing, завершится 10 апреля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!