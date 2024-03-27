Круче Узбекистана и России? Сколько боксеров от Казахстана вышли в финал турнира в Баку

Пять боксеров сборной Казахстана вышли в финал международного турнира "Великий шелковый путь", который проходит в Баку, а Vesti.kz представляют всех участников решающих противостояний в Азербайджане.

Бои за золото в Баку пройдут завтра, 28 марта, а Казахстан в полуфиналах показал 100-процентный результат. Чемпион мира Темиртас Жусупов уверенно прошел конкурента из России, а Тимур Кабдешов победил триумфатора первенства Европы.

Талгат Сырымбетов выиграл полуфинальный поединок у конкурента из Узбекистана, а Дархан Дуйсебай переиграл соперника из Ирана.

Первым финалистом от Казахстана стал Сагындык Тогамбай, а Бекзат Танатар добыл на турнире в Баку бронзу.

Решающие поединки турнира "Великий шелковый путь"

До 48 килограммов

Финал: Хасан Маликов (Азербайджан) -Бронзовые медали: Адам Алиев (Россия) и Шодиоржон Меликузиев (Узбекистан).

До 51 килограмма

Финал: Махди Парвизи Шорошахи (Иран) - Асылбек Жалилов (Узбекистан) Бронзовые медали: Баир Батлаев (Россия) и Алессио Камиоло (Италия).

До 54 килограммов

Финал:- Хужаназар Нортожиев (Узбекистан) Бронзовые медали: Максим Кузнецов (Россия) и Мостафа Рики (Иран).

До 57 килограммов

Финал: Хужаназар Файзов (Узбекистан) - Шамил Аскаров (Азербайджан) Бронзовые медали: Санжар Сейдекматов (Кыргызстан) и Бузурмер Иксанов (Таджикистан).

До 60 килограммов

Финал: Азрак Бабиров (Азербайджан) -Бронзовые медали: Саят Ильясов (Узбекистан) и Бахтиер Асадов (Узбекистан).

До 63,5 килограмма

Финал: Абдуллох Мадаминов (Узбекистан) - Тайфур Алиев (Азербайджан) Бронзовые медали: Малик Хасанов (Азербайджан) и Илья Попов (Россия).

До 67 килограммов

Финал: Мехди Амиризафар (Иран) - Александр Зырянов (Россия) Бронзовые медали: Илгар Салахов (Азербайджан) и Шавкатжон Болтаев (Узбекистан).

До 71 килограмма

Финал:- Бекзод Хамидов (Узбекистан) Бронзовые медали: Казра Тахмасеви (Иран) и Доминик Энекеш (Венгрия).

До 75 килограммов

Финал: Саиджамшид Джафаров (Узбекистан) - Джавохир Умматалиев (Узбекистан) Бронзовые медали: Камран Шахсуварлы (Азербайджан) и Миршариф Казимзада (Азербайджан).

До 80 килограммов

Финал: Рахматулла Бойматов (Узбекистан) - Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан) Бронзовые медали: Иштван Тамаш Креко (Венгрия) и Сархан Будагов (Азербайджан).

До 86 килограммов

Финал: Мурад Аллахвердиев (Азербайджан) - Хасмагомед Джаватханов (Россия) Бронзовые медали:и Паоло Каруко (Италия).

До 92 килограммов

Финал: Альфонсо Домингес (Азербайджан) -Бронзовые медали: Диорбек Уралов (Узбекистан) и Рамазан Ханалиев (Россия).

Свыше 92 килограммов

Финал: Жахонгир Зокиров (Узбекистан) - Баходир Джалолов (Узбекистан) Бронзовые медали: Маххамад Абдуллаев (Азербайджан) и Рамазан Карнукаев (Россия).

Казахстан разгромил Узбекистан за выход в финал турнира по боксу в Баку

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