Круче Узбекистана и России? Сколько боксеров от Казахстана вышли в финал турнира в Баку

Пять боксеров сборной Казахстана вышли в финал международного турнира "Великий шелковый путь", который проходит в Баку, а Vesti.kz представляют всех участников решающих противостояний в Азербайджане.
Бои за золото в Баку пройдут завтра, 28 марта, а Казахстан в полуфиналах показал 100-процентный результат. Чемпион мира Темиртас Жусупов уверенно прошел конкурента из России, а Тимур Кабдешов победил триумфатора первенства Европы.
Талгат Сырымбетов выиграл полуфинальный поединок у конкурента из Узбекистана, а Дархан Дуйсебай переиграл соперника из Ирана.
Первым финалистом от Казахстана стал Сагындык Тогамбай, а Бекзат Танатар добыл на турнире в Баку бронзу.
Решающие поединки турнира "Великий шелковый путь"
До 48 килограммовФинал: Хасан Маликов (Азербайджан) - Темиртас Жусупов (Казахстан) Бронзовые медали: Адам Алиев (Россия) и Шодиоржон Меликузиев (Узбекистан).
До 51 килограммаФинал: Махди Парвизи Шорошахи (Иран) - Асылбек Жалилов (Узбекистан) Бронзовые медали: Баир Батлаев (Россия) и Алессио Камиоло (Италия).
До 54 килограммовФинал: Тимур Кабдешов (Казахстан) - Хужаназар Нортожиев (Узбекистан) Бронзовые медали: Максим Кузнецов (Россия) и Мостафа Рики (Иран).
До 57 килограммовФинал: Хужаназар Файзов (Узбекистан) - Шамил Аскаров (Азербайджан) Бронзовые медали: Санжар Сейдекматов (Кыргызстан) и Бузурмер Иксанов (Таджикистан).
До 60 килограммовФинал: Азрак Бабиров (Азербайджан) - Талгат Сырымбетов (Казахстан) Бронзовые медали: Саят Ильясов (Узбекистан) и Бахтиер Асадов (Узбекистан).
До 63,5 килограммаФинал: Абдуллох Мадаминов (Узбекистан) - Тайфур Алиев (Азербайджан) Бронзовые медали: Малик Хасанов (Азербайджан) и Илья Попов (Россия).
До 67 килограммовФинал: Мехди Амиризафар (Иран) - Александр Зырянов (Россия) Бронзовые медали: Илгар Салахов (Азербайджан) и Шавкатжон Болтаев (Узбекистан).
До 71 килограммаФинал: Дархан Дуйсебай (Казахстан) - Бекзод Хамидов (Узбекистан) Бронзовые медали: Казра Тахмасеви (Иран) и Доминик Энекеш (Венгрия).
До 75 килограммовФинал: Саиджамшид Джафаров (Узбекистан) - Джавохир Умматалиев (Узбекистан) Бронзовые медали: Камран Шахсуварлы (Азербайджан) и Миршариф Казимзада (Азербайджан).
До 80 килограммовФинал: Рахматулла Бойматов (Узбекистан) - Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан) Бронзовые медали: Иштван Тамаш Креко (Венгрия) и Сархан Будагов (Азербайджан).
До 86 килограммовФинал: Мурад Аллахвердиев (Азербайджан) - Хасмагомед Джаватханов (Россия) Бронзовые медали: Бекзат Танатар (Казахстан) и Паоло Каруко (Италия).
До 92 килограммовФинал: Альфонсо Домингес (Азербайджан) - Сагындык Тогамбай (Казахстан) Бронзовые медали: Диорбек Уралов (Узбекистан) и Рамазан Ханалиев (Россия).
Свыше 92 килограммовФинал: Жахонгир Зокиров (Узбекистан) - Баходир Джалолов (Узбекистан) Бронзовые медали: Маххамад Абдуллаев (Азербайджан) и Рамазан Карнукаев (Россия).
Казахстан разгромил Узбекистан за выход в финал турнира по боксу в Баку
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