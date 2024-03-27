Казахстан разгромил Узбекистан за выход в финал турнира по боксу в Баку

Казахстанец Талгат Сырымбетов провел полуфинальный бой на международном турнире по боксу "Великий шелковый путь" в Баку (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 60 килограммов был Бахтиер Асадов из Узбекистана. Казахстанец единогласным решением судей одержал победу в этом поединке.

Отметим, что в другом полуфинале азербайджанский боксер Азрак Бобиров одолел этнического казаха из сборной Узбекистана Саята Ильясова. Таким образом, золото турнира разыграют Сырымбетов и Бобиров.

Напомним, что ранее в финал от Казахстана вышли Темиртас Жусупов (до 48 кг), Тимур Кабдешов (до 54 кг) и Сагындык Тогамбай (до 92 кг).

Напомним, что сегодня еще один представитель Казахстана поспорит за выход в финал: Дархан Дуйсебай (до 71 кг) выступит против Казры Тахмасеви из Ирана.