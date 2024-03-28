Казахский боксер после сенсации уронил узбека, но остался без золота турнира в Баку

Казахстанский боксер Тимур Кабдешов провел финальный поединок на международном турнире "Великий шелковый путь", который проходит в Баку, передают Vesti.kz.

Его соперником в финале весовой категории до 54 килограммов был Хужаназар Нортожиев из Узбекистана. Поединок остановили в третьем раунде из-за рассечения у казахстанца - в итоге судьи отдали победу узбеку. Хоят во втором раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун.

Напомним, в полуфинале турнире Кабдешов сотворил сенсацию, победив чемпиона Европы Максима Кузнецова из России.

Ранее свой бой за золото провел казахстанец Темиртас Жусупов, выступающий в весовой категории до 48 килограммов. В финале он уступил азербайджанцу Хасану Маликову.

Позднее свои финальные бои проведут еще три казахстанских боксера:

До 60 килограммов

16:00. Талгат Сырымбетов (Казахстан) - Азрак Бабиров (Азербайджан);

До 71 килограмма

16:45. Дархан Дуйсебай (Казахстан) - Бекзод Хамидов (Узбекистан);

До 92 килограммов

17:45. Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Альфонсо Домингес (Азербайджан).