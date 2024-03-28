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Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Чемпиона мира из Казахстана оставили без золота турнира в Баку

Чемпиона мира из Казахстана оставили без золота турнира в Баку
©instagram.com/boxingkazakhstan

Сегодня, 28 марта, на международном турнире по боксу "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан) стартовали финальные бои, передают Vesti.kz.

Первым от Казахстана на ринг вышел Темиртас Жусупов, выступающий в весовой категории до 48 килограммов. Его соперником был азербайджанец Хасан Маликов, которому он уступил по очкам.

Как итог, Маликов выиграл золото, а Жусупов стал серебряным призером турнира.

Жусупов - один из самых титулованных боксеров Казахстана: чемпион мира (2021), двукратный чемпион Азии (2013, 2019), чемпион Всемирных военных игр (2019), чемпион мира среди военнослужащих (2021), шестикратный чемпион Казахстана (2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018).

Сегодня от Казахстана в финале выступят еще четыре боксера, прямая трансляция доступна здесь.

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Метки:
Жусупов Темиртас Бокс Сборная Казахстана по боксу

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