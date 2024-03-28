Битвы с Узбекистаном. Прямая трансляция пяти боев Казахстана за золото турнира в Баку

Сегодня, 28 марта, на международном турнире "Великий шелковый путь" в Баку пройдут финальные бои. От Казахстана выступят пять боксеров, передают Vesti.kz.
За золото в Азербайджане будут биться:
До 48 килограммов
15:00. Темиртас Жусупов (Казахстан) - Хасан Маликов (Азербайджан);
До 54 килограммов
15:30. Тимур Кабдешов (Казахстан) - Хужаназар Нортожиев (Узбекистан);
До 60 килограммов
16:00. Талгат Сырымбетов (Казахстан) - Азрак Бабиров (Азербайджан);
До 71 килограмма
16:45. Дархан Дуйсебай (Казахстан) - Бекзод Хамидов (Узбекистан);
До 92 килограммов
17:45. Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Альфонсо Домингес (Азербайджан).
Как видно, казахстанцам будут противостоять два представителя из Узбекистана, и три - из Азербайджана. Прямая трансляция будет доступна ближе к событию по этой ссылке.
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