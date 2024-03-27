Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Комментарии

Казахстанский боксер сотворил сенсацию и вышел в финал турнира в Баку

Казахстанский боксер сотворил сенсацию и вышел в финал турнира в Баку
©instagram.com/timur_kabdesh/

Казахстанский боксер Тимур Кабдешов выступил в 1/2 финала международного турнира по боксу "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 54 килограммов Кабдешов противостоял чемпиону Европы Максиму Кузнецову из России. Казахстанец, получивший рассечение сенсационно одержал победу раздельным решением судей и вышел в финал.

Напомним, что сегодня еще два представителя Казахстана поспорят за выход в финал: Талгат Сырымбетов (до 60 кг) проведет бой с Бахтиером Асадовым из Узбекистана, а Дархан Дуйсебай (до 71 кг) выступит против Казры Тахмасеви из Ирана.

Добавим, что ранее в финал от Казахстана вышли Темиртас Жусупов (до 48 кг) и Сагындык Тогамбай (до 92 кг).

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Сборная Казахстана по боксу Азербайджан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 18:51
Любительский бокс
©IBA Казахстан разгромил Узбекистан за выход в финал турнира по боксу в Баку
Сегодня , 17:57
Любительский бокс
©instagram.com/timur_kabdesh/ Казахстан и Узбекистан поспорят за золото турнира по боксу в Баку
Сегодня , 17:37
Любительский бокс
©instagram.com/timur_kabdesh/ Казахстанский боксер сотворил сенсацию и вышел в финал турнира в Баку
Сегодня , 16:55
Любительский бокс
©КФБ Чемпион мира из Казахстана побил россиянина и вышел в финал турнира по боксу в Баку
Сегодня , 15:10
Любительский бокс
©КФБ Дуэли с Россией и Узбекистаном, или с кем бьются боксеры из Казахстана в Баку
Сегодня , 13:36
Любительский бокс
©instagram.com/nazym_kyzaibay09 Назым Кызайбай показала, как от души отрываться на казахских тоях
Сегодня , 12:56
Любительский бокс
©Кадр из видео IBA отреагировала на страшный нокаут в турнире с участием Казахстана
Сегодня , 10:45
Любительский бокс
©IBA Джалолов "отомстил" за Кункабаева и вышел в финал
Вчера , 19:47
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Казахстан выиграл битву у России за финал турнира по боксу в Баку
Вчера , 19:02
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Казахстан после победы над Джалоловым лишили финала турнира по боксу в Баку
Вчера , 17:28
Любительский бокс
©instagram.com/smagulovbakhtiyar/ Нокаутом завершилась битва Казахстан - Узбекистан за медаль на турнире по боксу в Баку
Вчера , 14:35
Любительский бокс
©КФБ Появилось видео нокаута от казахского боксера в бою за медаль турнира в Баку
25 марта, 20:02
Любительский бокс
©КФБ Поражением Джалолова завершилась битва Казахстан - Узбекистан за медаль турнира по боксу
25 марта, 18:25
Любительский бокс
©olympics.com Казахстан получил 4-го полуфиналиста турнира по боксу в Баку
25 марта, 16:23
Любительский бокс
©IBA Разгромом с нокдауном завершился бой казахского боксера на турнире в Баку
24 марта, 21:47
Любительский бокс
©Olympic.uz Казахстан оставили без супербоя Джалолов vs Кункабаев
24 марта, 20:49
Любительский бокс
©КФБ Минус Кункабаев и две победы с нокаутом. Как Казахстан выступил в 1-й день турнира в Баку
24 марта, 20:14
Любительский бокс
©Olympic.kz Громкой сенсацией обернулось возвращение Кункабаева в сборную Казахстана
24 марта, 19:55
Любительский бокс
©instagram.com/togambay_sagyndyk Казахстан нокаутом получил второго полуфиналиста на международном турнире по боксу
24 марта, 18:58
Любительский бокс
©Кадр из видео Казахстан проиграл битву Узбекистану на международном турнире по боксу
24 марта, 17:48
Любительский бокс
©instagram.com/serik_temirzhan Призера ЧМ из Казахстана оставили без медали в боксе
24 марта, 16:40
Любительский бокс
©Кадр из видео Казахстан понес первую потерю на турнире по боксу в Баку
24 марта, 15:35
Любительский бокс
©instagram.com/temirtaszhussupov Казахстан стартовал с победы на турнире по боксу в Баку
24 марта, 14:44
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan Казахстану отдали награду лучшему боксеру международного турнира
24 марта, 11:46
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan Дуэли с Узбекистаном. Известны первые соперники казахстанцев на турнире по боксу в Баку
24 марта, 08:04
Любительский бокс
©КФБ Казахстанцы закошмарили соперников и устроили фурор на международном турнире по боксу
22 марта, 20:58
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Казахстан завоевал медали на турнире по боксу в Литве
20 марта, 07:31
Любительский бокс
©НОК РК Головкина призвали разобраться с боксом в Казахстане после скандального заявления Лукас
19 марта, 11:01
Любительский бокс
©LHC В сборной Казахстана отреагировали на скандальное разоблачение Ангелины Лукас
19 марта, 09:32
Любительский бокс
©КФБ Кункабаева вернули в сборную Казахстана по боксу. Подробности

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus