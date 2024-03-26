Казахстан после победы над Джалоловым лишили финала турнира по боксу в Баку

Казахстанский боксер Бекзат Танатар провел полуфинальный поединок на на международном турнире "Великий шелковый путь", проходящем в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 86 килограммов он противостоял Мурату Аллахвердиеву из Азербайджана, которому проиграл раздельным решением судей.

Напомним, в 1/4 финала Танатар раздельным решением судей одержал победу на Самандаром Джалоловым из Узбекистана.

Отметим, что сегодня на ринг в столице Азербайджана выйдет Сагындык Тогамбай (до 92 кг). Его соперником станет российский боксер Рамазан Ханалиев.

Добавим, что ранее выступающий в весе до 67 килограммов Бахтияр Смагулов досрочно уступил Шавкатжону Болтаеву из Узбекистана.