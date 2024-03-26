Казахстан после победы над Джалоловым лишили финала турнира по боксу в Баку

Казахстанский боксер Бекзат Танатар провел полуфинальный поединок на на международном турнире "Великий шелковый путь", проходящем в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.
В весовой категории до 86 килограммов он противостоял Мурату Аллахвердиеву из Азербайджана, которому проиграл раздельным решением судей.
Напомним, в 1/4 финала Танатар раздельным решением судей одержал победу на Самандаром Джалоловым из Узбекистана.
Отметим, что сегодня на ринг в столице Азербайджана выйдет Сагындык Тогамбай (до 92 кг). Его соперником станет российский боксер Рамазан Ханалиев.
Добавим, что ранее выступающий в весе до 67 килограммов Бахтияр Смагулов досрочно уступил Шавкатжону Болтаеву из Узбекистана.
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