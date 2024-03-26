Нокаутом завершилась битва Казахстан - Узбекистан за медаль на турнире по боксу в Баку

Казахстанец Бахтияр Смагулов провел бой 1/4 финала на международном турнире "Великий шелковый путь", проходящем в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 67 килограммов он противостоял Шавкатжону Болтаеву из Узбекистана. Поединок завершился досрочной победой узбекского боксера в третьем раунде. При этом, во втором раунде Смагулов дважды побывал в нокдауне. Перед завершением боя казахстанцу рефери в третий раз отсчитал нокдаун казахстанцу.

Отметим, что сегодня на ринге в столице Азербайджана выступят Бекзат Танатар (до 86 кг), который будет противостоять азербайджанцу Мурату Аллахвердиеву и Сагындык Тогамбай (до 92 кг). Его соперником станет российский боксер Рамазан Ханалиев.

Отметим, что бой Танатара ориентировочно начнется с 18:00, а Тогамбай должен выйти на ринг в 18:45 по времени Астаны.