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Нокаутом завершилась битва Казахстан - Узбекистан за медаль на турнире по боксу в Баку

Нокаутом завершилась битва Казахстан - Узбекистан за медаль на турнире по боксу в Баку
©instagram.com/smagulovbakhtiyar/

Казахстанец Бахтияр Смагулов провел бой 1/4 финала на международном турнире "Великий шелковый путь", проходящем в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 67 килограммов он противостоял Шавкатжону Болтаеву из Узбекистана. Поединок завершился досрочной победой узбекского боксера в третьем раунде. При этом, во втором раунде Смагулов дважды побывал в нокдауне. Перед завершением боя казахстанцу рефери в третий раз отсчитал нокдаун казахстанцу.

Отметим, что сегодня на ринге в столице Азербайджана выступят Бекзат Танатар (до 86 кг), который будет противостоять азербайджанцу Мурату Аллахвердиеву и Сагындык Тогамбай (до 92 кг). Его соперником станет российский боксер Рамазан Ханалиев.

Отметим, что бой Танатара ориентировочно начнется с 18:00, а Тогамбай должен выйти на ринг в 18:45 по времени Астаны.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Узбекистан

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