Казахстанский боксёр нокаутом выиграл медаль чемпионата Азии

Представитель Казахстана Аман Конысбеков отметился досрочной победой на чемпионате Азии среди боксёров до 19 и 23 лет, проходящем в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

Конысбеков выступает в возрастной группе U-23 и в четвертьфинале весовой категории до 75 килограммов встретился с японцем Хибики Кававатой. Казахстанец несколько раз отправил соперника в нокдаун, после чего судья остановил поединок в третьем раунде. Как итог, победа техническим нокаутом. Выход в 1/2 финала принёс Конысбекову как минимум бронзовую медаль турнира.

Отметим, что Конысбеков также вызывается в первую сборную Казахстана.

Ранее уверенную победу одержал другой казахстанец Нурбек Мурсал (70 кг), подробности - здесь

Чемпионат Азии по боксу стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

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